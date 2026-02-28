Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfallflucht an geparktem PKW

Ellerstadt (ots)

Am Freitag, den 27.02.2026, 10:30 Uhr bis 13:30 Uhr, kam es in der Ratstraße in Ellerstadt zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Personenkraftwagen. Der bislang unbekannte Verkehrsunfallverursacher beschädigte beim Vorbeifahren einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand abgestellten, schwarzen PKW der Marke BMW. Im Anschluss entfernte der Verursacher sich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Verkehrsunfallverursacher nachzukommen. An dem BMW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum flüchtigen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Telefonnummer 06322-9630 oder per E-Mail pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell