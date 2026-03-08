Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Verkehrsunfallflucht, Zeugen gesucht

Rheine (ots)

Am Samstagabend (07.03.2026) ist es gegen 19:20 Uhr auf der Lindenstraße in Höhe Hausnummer 97 zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein 74-jähriger Fußgänger aus Rheine beabsichtigte die Fahrbahn zu überqueren und wurde dabei von einem weißen Kleinwagen erfasst und schwer verletzt. Der Fußgänger wurde von den Rettungskräften in eine Spezialklinik gebracht. Der Fahrzeugführer hielt nicht an, sondern entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Der weiße Kleinwagen müsste im Frontbereich erhebliche Unfallspuren aufweisen. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise geben können. Sie werden gebeten, sich auf der Wache in Rheine zu melden, Telefon 05971/938-4215.

