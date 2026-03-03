Feuerwehr Neuss

FW-NE: Verkehrsunfall auf der A46 | Rettungshubschrauber im Einsatz

Neuss (ots)

Am Montagabend, den 02.03.2026, wurde die Feuerwehr Neuss um 18:31 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf die A46 in Fahrtrichtung Neuss im Bereich der Anschlussstelle Uedesheim alarmiert. Mehrere Anrufer meldeten, dass ein Lkw am Stauende auf einen Pkw aufgefahren sei.

Beim Eintreffen der ersten Kräfte bestätigte sich der Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einem Pkw. Die Fahrerin des Pkw war in ihrem Fahrzeug eingeschlossen und wurde durch die Feuerwehr unmittelbar im Fahrzeug betreut und versorgt. Der Fahrer des Lkw blieb unverletzt.

In enger Abstimmung mit dem Rettungsdienst wurde dann eine technische Rettung durchgeführt. Um eine achsengerechte und patientenschonende Rettung zu gewährleisten, wurde der verunfallte Pkw mit hydraulischem Rettungsgerät (Schere und Spreizer) geöffnet, während die Fahrerin noch im Pkw durch den Rettungsdienst betreut wurde.

Aufgrund des Verletzungsmusters wurde im weiteren Verlauf ein Rettungshubschrauber nachgefordert. Für die Dauer der Landung musste die Autobahn kurzfristig voll gesperrt werden. Die Fahrerin wurde abschließend aus dem Pkw gerettet und mittels Helikopter in eine Unfallklinik transportiert.

Es kam zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen im Bereich der Anschlussstelle Uedesheim. Nach Abschluss der Rettungsmaßnahmen wurde die Einsatzstelle an die Autobahnpolizei übergeben, die die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen hat.

