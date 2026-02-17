Feuerwehr Neuss

FW-NE: Fahrzeug gerät auf der A57/A46 in Brand | Keine Verletzten

Neuss (ots)

Am Dienstagmorgen, den 17.02.2026, wurde die Feuerwehr um 07:53 Uhr zu einem PKW-Brand auf die A57 in Fahrtrichtung Köln alarmiert. Die Einsatzstelle befand sich im Bereich des Kreuzes Neuss-West in der Tangente zur A46 in Richtung Heinsberg.

Beim Eintreffen der ersten Kräfte stand der PKW bereits im Bereich des Motorraums in Flammen, die auf den Frontbereich des Fahrzeugs übergegriffen hatten. Eine starke Rauchentwicklung war über mehrere Fahrspuren hinweg sichtbar. Unverzüglich wurde durch ein Team unter Atemschutz die Brandbekämpfung mittels Schnellangriff eingeleitet. Parallel erfolgte die Absicherung der Einsatzstelle gegen den fließenden Verkehr. Durch das schnelle Eingreifen konnte das Feuer zügig unter Kontrolle gebracht und eine weitere Ausbreitung verhindert werden.

Im weiteren Verlauf wurden Nachlöscharbeiten durchgeführt und der Motorraum mit einer Wärmebildkamera auf Glutnester kontrolliert. Auslaufende Betriebsstoffe wurden abgestreut, um eine Gefährdung für den nachfolgenden Verkehr auszuschließen.

Der Fahrer konnte das Fahrzeug rechtzeitig verlassen. Es wurden keine Personen verletzt. Für die Dauer der Löschmaßnahmen kam es zu Verkehrsbehinderungen im betroffenen Streckenabschnitt. Der Einsatz war nach rund 35 Minuten beendet. Zur Brandursache hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

