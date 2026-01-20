Feuerwehr Neuss

FW-NE: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | Kollision zwischen LKW und PKW

Bild-Infos

Download

Neuss (ots)

Am Dienstag, den 20. Januar 2026, wurde die Feuerwehr Neuss um 11:44 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person auf der Bergheimer Straße im Stadtteil Reuschenberg alarmiert. Gemeldet war eine Kollision zwischen einem LKW und einem PKW.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte bestätigte sich die Lage. Der Fahrer des PKW war im Fahrzeug eingeklemmt. Umgehend wurde eine Erstversorgungsöffnung geschaffen und der Patient parallel durch den Rettungsdienst medizinisch betreut. Der Brandschutz an der Einsatzstelle wurde sichergestellt.

Zunächst war eine patientenorientierte, schonende Rettung vorgesehen. Aufgrund des sich verschlechternden Zustands des Patienten wurde nach Rücksprache mit dem Notarzt der Rettungsmodus auf eine Sofortrettung umgestellt. Mit hydraulischem Rettungsgerät konnte der Fahrer zügig aus dem Fahrzeug befreit und an den Rettungsdienst übergeben werden. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus transportiert. Der Fahrer des LKW erlitt leichte Verletzungen und wurde ebenfalls vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Für die Dauer des Einsatzes war die Bergheimer Straße voll gesperrt. Nach Abschluss aller Maßnahmen wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben.

Original-Content von: Feuerwehr Neuss, übermittelt durch news aktuell