Feuerwehr Neuss

FW-NE: Brennender Transporter im Barbaraviertel | Starke Rauchentwicklung in der Nacht

Neuss (ots)

In der Nacht des 12.02.2026 wurde die Feuerwehr Neuss um 03:12 Uhr in das Barbaraviertel alarmiert. Eine Sicherheitsfirma hatte auf Außenkameras eine starke Rauchentwicklung festgestellt, konnte diese jedoch nicht eindeutig lokalisieren und setzte daraufhin richtigerweise den Notruf ab.

Beim Eintreffen der ersten Kräfte war die Rauchentwicklung deutlich sichtbar, die genaue Brandstelle jedoch zunächst unklar. Aus diesem Grund wurde vorsorglich eine Alarmstufenerhöhung veranlasst. Im Rahmen der weiteren Erkundung konnte schließlich ein brennender Transporter in einem Hinterhof festgestellt werden, der unmittelbar an ein Firmengelände grenzte.

Noch vor Beginn der eigentlichen Löschmaßnahmen war das Fahrzeug bereits nahezu vollständig ausgebrannt. Der Brand wurde anschließend mittels Schnellangriff abgelöscht. Es ist von einem Totalschaden auszugehen. Eine Ausbreitung auf umliegende Gebäude oder weitere Fahrzeuge konnte verhindert werden.

Verletzt wurde niemand. Der Einsatz war gegen 04:00 Uhr beendet. Die Brandursache ist derzeit unklar; die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Feuerwehr Neuss, übermittelt durch news aktuell