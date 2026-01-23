Feuerwehr Neuss

FW-NE: JUBILAREHRUNG 2025 - Dank für jahrzehntelanges Engagement im Dienst der Neusser Bürgerinnen und Bürger

Neuss (ots)

Am heutigen Abend ehrte die Feuerwehr Neuss - wie in jedem Jahr - ihre Kameradinnen und Kameraden für langjährige Dienstzeiten und ihren besonderen Beitrag zum Einsatz für Neuss. Der stellvertretende Leiter der Feuerwehr Neuss Markus Brüggen dankte in der Feierstunde im Marienhaus allen Jubilaren für Verlässlichkeit, Einsatzbereitschaft und ihre wichtige Rolle für die Sicherheit in Neuss. Auch der Beigeordnete und Dezernent für Ordnung, Recht und Feuerwehr, Holger Lachmann, betonte die herausragende Bedeutung der hauptamtlichen und freiwilligen Feuerwehrmänner und -frauen für die Stadt Neuss.

Für 25 Jahre Zugehörigkeit zur Feuerwehr Neuss wurden geehrt: Jan Ackermann, Axel Axler, Armin Esser, Christopher Lischke, Stefan Plath, Kai Regener, Gereon Rödel, Stefan Veiser und Markus Kampfrath.

Für 35 Jahre Engagement im #EinsatzFürNeuss wurden ausgezeichnet: Markus Brockers, Axel Gerding, Manfred Gerding, Christoph Hilgers, Michael Kerstin, Michael Krücken, Hans-Hubert Schmitz, Hans-Willi Steinfort, Markus Stratmann, Sascha Willemsen und Patrick Baas.

Für vier Jahrzehnte Dienst wurden geehrt: Josef Böhm, Karl-Heinz Oerding, Stephan Rönicke und Stephan Spelter.

Für sechs Jahrzehnte Verbundenheit mit der Feuerwehr Neuss wurden ausgezeichnet: Heinz-Jakob Beckers, Walter Pissowotzki und Franz Burghartz.

Eine außergewöhnliche Lebensleistung erreichte mit 65 Jahren Zugehörigkeit Hans-Peter Wyrich.

Die Drohneneinheit wurde für ihren unverzichtbaren Beitrag bei komplexen Lagen gewürdigt. Geehrt wurden: Mirko Neuhaus, Markus Gilles, Stefan Halupka, Sofia Liptau, Wolfgang Panek, Holger Gutsche, Paul Gutsche, Christoph Margendorff, Sebastian Kamp, Oliver Lanio, Jeremy Berger, Sven Dienz, Jan Knittel, Elena Kamp und Martin Engelskirchen

Die Wachführer wurden für ihre Führungsarbeit und ihre besondere Verantwortung im täglichen Einsatzbetrieb geehrt. Ausgezeichnet wurden Michael Wyrich, Markus Brockers, Andre Bode, Daniel Rulands, David Kampmann, Michael Rieken, Andreas Ebenhöh, Patrick Reiff, Christian Steilen und Daniel Schroers. Einige Jubilare konnten aus persönlichen oder gesundheitlichen Gründen nicht teilnehmen. Auch ihnen galt der ausdrückliche Dank der Feuerwehr Neuss.

Original-Content von: Feuerwehr Neuss, übermittelt durch news aktuell