FW-NE: Seltener Vogel in Grimlinghausen | Rohrdommel auf Abwegen

Am gestrigen Sonntag, den 22.02.2026, wurde die Feuerwehr um 11:33 Uhr durch Anwohner zur Herzogstraße in Neuss-Grimlinghausen alarmiert. Vor einer Garageneinfahrt hatte sich ein zunächst nicht näher bekannter Vogel verirrt, der einen etwas deplatzierten und hilflosen Eindruck machte.

Die alarmierten Kräfte trafen das Tier unmittelbar vor einem Garagentor an und konnten es als Rohrdommel identifizieren - eine seltene und gefährdete Vogelart. Deren natürliches Habitat sind Schilfbereiche und die Rheinauen - und eher weniger der gepflegte Garagenhof mit Betonoptik.

Die eigentlich nachtaktive Rohrdommel fühlte sich in ihrer Tagesruhe offenbar gestört und quittierte diese Unterbrechung mit einem energischen Angriffsversuch auf unsere Einsatzkräfte. Nach einem kurzen, sportlich fairen Hand-und-Flügel-Gemenge konnte das Tier jedoch gesichert werden - Punkte nach Technik klar für die Feuerwehr.

Nach der Sicherung erfolgte eine gewissenhafte Prüfung des Gesundheitszustands. Dabei wurden keine Verletzungen oder Einschränkungen festgestellt. Da der Vogel im Garagenhof zwischen Fahrzeugen und Toranlagen offensichtlich nicht gut aufgehoben war, wurde entschieden, das Tier zeitnah in einen geeigneten Lebensraum zu entlassen.

Nach einer kurzen Fahrt wurde die seltene Rohrdommel im Rheinpark wieder ausgewildert. Dort verschwand sie binnen kürzester Zeit standesgemäß im Schilf - vermutlich mit dem festen Vorsatz, künftig wieder bei ihren Kernkompetenzen zu bleiben. Wie und warum sie überhaupt im Garagenhof landete, ließ sich nicht abschließend klären.

