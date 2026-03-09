PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Steinfurt

POL-ST: Hörstel, Baucontainer aufgebrochen, Werkzeuge gestohlen

Hörstel (ots)

Am Freitagmorgen (06.03.) gegen 07.30 Uhr haben Mitarbeiter einer Baustelle am Elseckweg festgestellt, dass zwei Baucontainer auf einem Grünstreifen zwischen Reitweg und Westfalenstraße aufgebrochen worden sind.

Die Täter müssen zwischen Donnerstagnachmittag (05.03.), 16.30 Uhr und Freitagmorgen die Schlösser der Container gewaltsam geöffnet haben. Daraus wurden hochwertige Werkzeuge im Wert eines niedrigen fünfstelligen Betrags gestohlen worden.

Die Polizei ermittelt in diesem Fall und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei in Rheine unter 05971/938-4215 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

