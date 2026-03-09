Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Werkzeuge von Firmengeländen entwendet, hoher Schaden

Ibbenbüren (ots)

In der Zeit von Donnerstag (05.03.) auf Freitag (06.03.) haben sich Unbekannte Zugang zu zwei Firmengeländen verschafft. Von dort entwendeten sie Werkzeuge und Maschinen.

Zwischen Donnerstag, 17.00 Uhr und Freitag, 07.15 Uhr gelangten Unbekannte gewaltsam über ein Zufahrtstor auf das Gelände einer Tierbaufirma. Dieses liegt an der Straße Alstedder Grenze, zwischen Wilhelmstraße und Am Winterhügel. Auf dem Gelände öffneten die Täter gewaltsam zwei Container und eine Garage. Sie entwendeten diverse Werkzeuge und Werkzeugmaschinen. Der Schaden liegt nach ersten Schätzungen im unteren fünfstelligen Eurobereich.

Am Bakassienweg, zwischen Kiebitzweg und Sankt-Josef-Straße, verschafften sich Unbekannte Zugang zum Gelände einer Gartenbaufirma. Die Täter gelangten zwischen Donnerstag, 16.30 Uhr und Freitag, 07.00 Uhr auf das Gelände. Sie öffneten gewaltsam das Tor zu einer Lagerhalle. Sie durchsuchten die Halle und weitere Werkstatträume. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Täter Werkzeuge und Werkzeugmaschinen im unteren fünfstelligen Euro-Bereich.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte auf der Wache in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell