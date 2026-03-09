PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Werkzeuge von Firmengeländen entwendet, hoher Schaden

Ibbenbüren (ots)

In der Zeit von Donnerstag (05.03.) auf Freitag (06.03.) haben sich Unbekannte Zugang zu zwei Firmengeländen verschafft. Von dort entwendeten sie Werkzeuge und Maschinen.

Zwischen Donnerstag, 17.00 Uhr und Freitag, 07.15 Uhr gelangten Unbekannte gewaltsam über ein Zufahrtstor auf das Gelände einer Tierbaufirma. Dieses liegt an der Straße Alstedder Grenze, zwischen Wilhelmstraße und Am Winterhügel. Auf dem Gelände öffneten die Täter gewaltsam zwei Container und eine Garage. Sie entwendeten diverse Werkzeuge und Werkzeugmaschinen. Der Schaden liegt nach ersten Schätzungen im unteren fünfstelligen Eurobereich.

Am Bakassienweg, zwischen Kiebitzweg und Sankt-Josef-Straße, verschafften sich Unbekannte Zugang zum Gelände einer Gartenbaufirma. Die Täter gelangten zwischen Donnerstag, 16.30 Uhr und Freitag, 07.00 Uhr auf das Gelände. Sie öffneten gewaltsam das Tor zu einer Lagerhalle. Sie durchsuchten die Halle und weitere Werkstatträume. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Täter Werkzeuge und Werkzeugmaschinen im unteren fünfstelligen Euro-Bereich.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte auf der Wache in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Alle Meldungen Alle
  • 09.03.2026 – 09:38

    POL-ST: Hörstel, Baucontainer aufgebrochen, Werkzeuge gestohlen

    Hörstel (ots) - Am Freitagmorgen (06.03.) gegen 07.30 Uhr haben Mitarbeiter einer Baustelle am Elseckweg festgestellt, dass zwei Baucontainer auf einem Grünstreifen zwischen Reitweg und Westfalenstraße aufgebrochen worden sind. Die Täter müssen zwischen Donnerstagnachmittag (05.03.), 16.30 Uhr und Freitagmorgen die Schlösser der Container gewaltsam geöffnet haben. Daraus wurden hochwertige Werkzeuge im Wert eines ...

    mehr
  • 09.03.2026 – 07:44

    POL-ST: Recke, Tödlicher Verkehrsunfall, Ohne Beteiligung weiterer Fahrzeuge

    Recke (ots) - Am Samstagabend (07.03.) gegen kurz vor 22.00 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis über einen schweren Verkehrsunfall auf der Bergstraße zwischen den Hausnummern 53 und 56. Ersten Erkenntnissen zufolge ist ein 21-Jähriger aus Hopsten mit einer jungen Frau aus Spelle (17 Jahre alt) und einem weiteren Mitfahrer (31 Jahre aus Berlin), auf der Bergstraße mit ...

    mehr
  • 08.03.2026 – 14:16

    POL-ST: Schwerer Verkehrsunfall, Kollision zwischen zwei Krädern

    Wettringen (ots) - Am Sonntag (08.03.2026, gegen 12:26 Uhr) ist es auf der L567 zwischen Wettringen und Bilk zu einem Verkehrsunfall gekommen. Dabei wurde ein Kradfahrer aus den Niederlanden schwer verletzt. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 62-jähriger Kradfahrer aus den Niederlanden mit seiner Honda in einer Gruppe von vier Krädern die L567 in Richtung Bilk. In Höhe der Haus-Nr. 36 wollte die Gruppe nach rechts ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren