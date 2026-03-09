Polizei Steinfurt

POL-ST: Wettringen, Motorradfahrerin alleine verunfallt, schwer verletzt

Wettringen (ots)

Am Sonntagmittag (08.03.) gegen 13.05 Uhr ist eine 22-Jährige aus den Niederlanden mit ihrem Motorrad im Bilk auf der L567, kurz vor der Haddorfer Straße, gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt.

Sie war ersten Erkenntnissen zufolge hinter einem Auto hergefahren und wollte dieses überholen. Dabei geriet sie auf die Gegenfahrbahn und dann auf den angrenzenden Grünstreifen. Sie versuchte, die Kontrolle über das Motorrad zurückzubekommen und wieder auf die Fahrbahn zu gelangen. Hierbei stürzte die Niederländerin und rutschte über die Straße. Das Motorrad kam auf einem Feld zum Stillstand.

Die junge Frau wurde bei dem Sturz schwer verletzt worden und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Der entstandene Sachschaden wird auf 5.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell