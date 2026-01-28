Brand- und Katastrophenschutz der Stadt Speyer
FW Speyer: Brand- und Katastrophenschutz Speyer stellt Informationsverteilung auf neues Presseportal um
Speyer (ots)
Ab dem 1. Februar 2026 werden Pressemitteilungen und Einsatzberichte des Brand- und Katastrophenschutzes der Stadt Speyer ausschließlich zentral über das Presseportal veröffentlicht. Ziel dieser Umstellung ist es, die Kommunikation effizienter, transparenter und übersichtlicher zu gestalten.
