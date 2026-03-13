PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfall zwischen Pkw und Radfahrerin - eine Frau leicht verletzt

Saalfeld (ots)

Am Donnerstag, dem 12.03.2026, gegen 15:00 Uhr ereignete sich im Kreuzungsbereich der Sylvester-Lieb-Straße und der Kircherstraße ein Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einer Radfahrerin. Die Frau erlitt einen Schock und wurde medizinisch versorgt. An ihrem Fahrrad entstand Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1504
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
