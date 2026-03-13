Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Unfall zwischen Pkw und Radfahrerin - eine Frau leicht verletzt
Saalfeld (ots)
Am Donnerstag, dem 12.03.2026, gegen 15:00 Uhr ereignete sich im Kreuzungsbereich der Sylvester-Lieb-Straße und der Kircherstraße ein Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einer Radfahrerin. Die Frau erlitt einen Schock und wurde medizinisch versorgt. An ihrem Fahrrad entstand Sachschaden.
