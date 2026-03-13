PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unbekannte entwenden Aluminiumkabel einer Solaranlage im großen Stil

Sonneberg (ots)

Im Laufe der Woche verschafften sich Unbekannte Zutritt zum Dach einer Halle in der Köppelsdorfer Straße in Sonneberg. Von dort montierten der oder die Täter dann Aluminiumkabel einer verbauten Solaranlage ab und flüchteten unerkannt. Der Beuteschaden wird auf rund 3000 Euro eingeschätzt, der durch das Demontieren entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 4000 Euro. Bereits Dienstagnacht meldete ein Anwohner verdächtige Personen am Tatort, jedoch wurden zu diesem Zeitpunkt keine Unregelmäßigkeiten an der Solaranlage festgestellt. Die Polizei Sonneberg führt die Ermittlungen, es werden Zeugen gesucht. Hinweise unter Nennung der Vorgangsnummer 0063451.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

