Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: 19-jähriger mit 1,79 Promille und unter Einfluss von Kokain
Neustadt / Orla (ots)
Am Samstag, den 14.04.2025 gegen 03:30 Uhr kontrollierten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Saale-Orla einen 19jährigen Mitsubishi-Fahrer. Ein Atemalkoholtest ergab 1,79 Promille, der Drogentest verlief positiv auf Kokain. Ein Strafverfahren wurde gegen den Fahranfänger eingeleitet, der Führerschein sichergestellt, eine Blutentnahme wurde im Krankenhaus entnommen. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, der Fahrzeugschlüssel sichergestellt.
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