LPI-SLF: 26-jähriger Golf-Fahrer unter Einfluss von Cannabis

Pößneck (ots) - In der Friedrich-Engels-Straße in Pößneck wurde am Donnerstagabend eine Fahrzeugkontrolle durchgeführt, nachdem ein verdächtig fahrender PKW im Rahmen einer Streifenfahrt bemerkt wurde. Bei dem 47-Jährigen Fahrer stellten die Beamten während der Kontrolle Alkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von mehr als 1,7 Promille, außerdem lieferte ein Drogentest Hinweise auf eine ...

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