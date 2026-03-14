Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: 26-jähriger Golf-Fahrer unter Einfluss von Cannabis
Oettersdorf (ots)
Am Samstag, den 14.03.2026 gegen 17:30 wurde ein 26-jähriger Golf-Fahrer durch Polizeibeamte der Polizeiinspektion Saale-Orla einer Verkehrskontrolle in Oettersdorf unterzogen. Ein Drogentest verlief positiv auf Cannabis. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet. Eine Blutentnahme wurde in einer Klinik entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt.
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