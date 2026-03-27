POL-BOR: Gronau - Pkw beschädigt und davongefahren
Gronau (ots)
Unfallort: Gronau, Marktweg;
Unfallzeit: 26.03.2026, zwischen 14.00 Uhr und 15.00 Uhr;
Einen weißen Chevrolet angefahren hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in Gronau. Donnerstagmittag stand das Auto auf einem Parkplatz am Marktweg. Der Flüchtige beschädigte das Fahrzeug hinten rechts und entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)
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