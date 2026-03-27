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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Pkw beschädigt und davongefahren

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Marktweg;

Unfallzeit: 26.03.2026, zwischen 14.00 Uhr und 15.00 Uhr;

Einen weißen Chevrolet angefahren hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in Gronau. Donnerstagmittag stand das Auto auf einem Parkplatz am Marktweg. Der Flüchtige beschädigte das Fahrzeug hinten rechts und entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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