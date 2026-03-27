POL-BOR: Gescher - Unfallflucht begangen
Gescher (ots)
Unfallort: Gescher, Hofstraße;
Unfallzeit: 26.03.2026, zwischen 09.00 Uhr und 10.20 Uhr;
Einen schwarzen VW Golf angefahren hat ein bislang unbekannter Autofahrer in Gescher. Donnerstagmorgen stand das Fahrzeug auf einem Parkplatz gegenüber einem Verbrauchermarkt an der Hofstraße. Der Flüchtige beschädigte das Auto an der Fahrerseite und entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)
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