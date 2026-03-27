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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Unfallflucht begangen

Gescher (ots)

Unfallort: Gescher, Hofstraße;

Unfallzeit: 26.03.2026, zwischen 09.00 Uhr und 10.20 Uhr;

Einen schwarzen VW Golf angefahren hat ein bislang unbekannter Autofahrer in Gescher. Donnerstagmorgen stand das Fahrzeug auf einem Parkplatz gegenüber einem Verbrauchermarkt an der Hofstraße. Der Flüchtige beschädigte das Auto an der Fahrerseite und entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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