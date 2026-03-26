Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Nach Unfall weitergefahren

Ahaus (ots)

Unfallort: Ahaus, Unterortwick;

Unfallzeit: 25.03.2026, zwischen 18.45 Uhr und 20.30 Uhr;

Nach einem Unfall weitergefahren ist ein bislang unbekannter Autofahrer in Ahaus. Der geparkte Audi stand am Mittwochabend zwischen 18.45 Uhr und 20.30 Uhr auf einem gepflasterten Seitenstreifen an der Straße Unterortwick. Der Flüchtige beschädigte den Wagen an der rechten Seite und entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (jh)

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