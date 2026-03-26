POL-BOR: Heek - Einbruch in Baustelle
Heek (ots)
Tatort: Heek, Nieen Grund;
Tatzeit: zwischen 24.03.2026, 22.00 Uhr und 25.03.2026, 18.00 Uhr;
Bislang unbekannte Täter drangen in die Baustelle eines Altbaus in Heek ein. Sie verschafften sich auf bislang unbekannte Weise Zutritt zu dem Gebäude an der Straße Nieen Grund und entwendeten mehrere Werkzeuge. Die Tat ereignete sich zwischen Dienstag- und Mittwochabend. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)
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