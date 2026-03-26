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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Fahrzeuganhänger aufgehebelt

Borken (ots)

Tatort: Borken, An der Femeiche;

Tatzeit: zwischen 21.03.2026, 22.00 Uhr und 24.03.2026, 15.00 Uhr;

Die Tür eines Fahrzeuganhängers beschädigt haben bislang unbekannte Täter in Borken. Die Unbekannten verschafften sich unbefugten Zutritt zu dem Anhänger. Dieser stand zwischen Samstagabend und Dienstagnachmittag am Straßenrand An der Femeiche in Borken. Es wurde nichts entwendet. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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