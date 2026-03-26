POL-BOR: Borken - Fahrzeuganhänger aufgehebelt
Borken (ots)
Tatort: Borken, An der Femeiche;
Tatzeit: zwischen 21.03.2026, 22.00 Uhr und 24.03.2026, 15.00 Uhr;
Die Tür eines Fahrzeuganhängers beschädigt haben bislang unbekannte Täter in Borken. Die Unbekannten verschafften sich unbefugten Zutritt zu dem Anhänger. Dieser stand zwischen Samstagabend und Dienstagnachmittag am Straßenrand An der Femeiche in Borken. Es wurde nichts entwendet. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (jh)
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