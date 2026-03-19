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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz: Fahrraddiebstahl in der Schloßbergstraße

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter entwendeten am Mittwoch (18.03.2026) zwischen 07:30 Uhr und 13:45 Uhr im Bereich der Fahrradständer eines Jugendhauses in der Schloßbergstraße in Vaihingen an der Enz ein abgestelltes Herrenfahrrad. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein Mountainbike der Marke "Rose" mit einem Wert von etwa 2.000 Euro, welches mit einem Schloss gesichert war.

Für sachdienliche Zeugenhinweise stehen beim Polizeirevier Vaihingen an der Enz die Tel. 07042 941-0 sowie die E-Mail-Adresse vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de zur Verfügung.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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