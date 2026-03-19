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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach am Neckar: Pkw beschädigt

Ludwigsburg (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, nachdem zwischen Dienstag (17.03.2026), 17:00 Uhr und Mittwoch (18.03.2026), 18:15 Uhr ein in der Wächterstraße in Marbach am Neckar geparkter Opel beschädigt wurde. Ein noch unbekannter Täter warf mit einem unbekannten Gegenstand die Heckscheibe des Pkw ein. Der dabei entstandene Sachschaden kann noch nicht genau beziffert werden.

Das Polizeirevier Marbach am Neckar hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sachdienliche Hinweise unter Tel. 07144 900-0 oder per E-Mail an marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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