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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: VW kommt von Fahrbahn ab und überschlägt sich

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich, da er mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war, kam ein 51 Jahre alter VW-Lenker am Mittwoch (18.03.2026) von der Fahrbahn ab, als er gegen 16:00 Uhr die Kreisstraße 1055 von Sindelfingen in Richtung Stuttgart-Vaihingen entlangfuhr. Der VW geriet daraufhin in einen Grünstreifen rechts der Fahrbahn und überschlug sich mehrfach.

Sowohl der 51-Jährige als auch seine 43 Jahre alte Beifahrerin erlitten den bisherigen Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen und wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

An dem VW entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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