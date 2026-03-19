POL-LB: Kornwestheim: Transporter mit Farbe besprüht
Ludwigsburg (ots)
Noch unbekannte Täter besprühten zwischen Dienstag (17.03.2026), 17.00 Uhr und Mittwoch (18.03.2026), 09.00 Uhr die rechte Fahrzeugseite eines in der Zeppelinstraße in Kornwestheim geparkten Ford Transit. Bilder oder Schriftzüge sind dabei nicht zu erkennen. Der Sachschaden dürfte sich auf etwa 2.000 Euro belaufen.
Sachdienliche Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Kornwestheim unter 07154 0131-0 oder per E-Mail an kornwestheim.prev@polizei.bwl.de entgegen.
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