Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ditzingen: zwei Fahrräder von Abstellplatz an Schule gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstagvormittag trieben noch unbekannte Täter auf dem Fahrradabstellplatz einer Schule in der Gröninger Straße in Ditzingen ihr Unwesen. Zwischen 09.45 Uhr und 10.30 Uhr stahlen die Täter zwei Fahrräder, die mit Schlössern gesichert waren. Es handelt sich hierbei um ein beiges Mountainbike der Marke Propain, Typ Sprindrift 5 AL sowie um ein grünes E-Mountainbike der Marke Cube, Typ Reaction Hybrid im Gesamtwert von etwa 8.000 Euro. Das Polizeirevier Ditzingen, Tel. 07156 4352-0 oder E-Mail: ditzingen.prev@polizei.bwl.de, bittet Zeugen und insbesondere auch weitere Geschädigte sich zu melden.

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