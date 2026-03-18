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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Besigheim-Ottmarsheim
Steinheim an der Murr: 28-Jähriger überfallen und beraubt - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Ludwigsburg (ots)

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg sucht Zeugen, nachdem am Montagabend ein 28 Jahre alter Mann im Gewerbegebiet "Ottmarsheimer Höhe" zunächst überfallen, dann beraubt und letztlich nahe Steinheim an der Murr zurückgelassen worden sein soll. Gemäß den derzeitigen Ermittlungen dürften zwei noch unbekannte Täter ihrem Opfer gegen 20.30 Uhr im Gewerbegebiet in der Heinrich-Hertz-Straße aufgelauert haben, als dieser einen Betrieb verließ. Sie sollen ihn überwältigt haben und er habe mit ihnen in einem Mercedes zu seiner Wohnanschrift in Weinsberg (Landkreis Heilbronn) fahren müssen. Die Täter sollen den 28-Jährigen geschlagen haben, um so die Herausgabe unter anderem von Kontodaten zu erreichen. Außerdem sollen sie ihm neben Bargeld auch Schmuck geraubt haben. Des Weiteren wurde im Nachgang festgestellt, dass es zu Abbuchungen von den Konten des 28-Jährigen gekommen ist. Insgesamt beläuft sich der Wert des Raubguts auf mehrere Zehntausende Euro. Mutmaßlich ließen die Täter den Mann etwa gegen 04.00 Uhr am Dienstagmorgen (17.03.2026) im Bereich eines asphaltierten Feldwegs parallel des Otterbachs nahe des Landesstraße 1126 bei Steinheim an der Murr zurück. Dort traf der leicht verletzte 28-Jährige schließlich auf eine Fahrradfahrerin, mit deren Hilfe er die Polizei alarmierte. Die Kriminalpolizei bittet nun Zeugen, die im Gewerbegebiet "Ottmarsheimer Höhe" oder nahe der Landesstraße 1126 bei Steinheim an der Murr Verdächtiges beobachtet haben, sich unter Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail: hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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