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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Erdmannhausen: Graffiti-Sprayer beschädigt Freizeitanlage

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag (17.03.2026) gegen 20:30 Uhr stellte eine Streife des Polizeireviers Marbach am Neckar an der Freizeitanlage eines Jugendhauses im Herdweg in Erdmannhausen frisch gesprühtes Graffiti an mehreren Gerätschaften und Gebäudeteilen fest. Daraufhin führten sie eine Personenkontrolle bei einer Gruppe junger Erwachsener durch, welche sich in diesem Bereich aufhielten. Bei einem 19-jährigen Tatverdächtigen wurden dabei deutliche Farbantragungen an den Händen festgestellt, welche mutmaßlich mit der Farbe des Graffitis übereinstimmten. Aufgrund dessen muss der 19-Jährige nun mit einer Anzeige wegen Sachbeschädigung rechnen. DIe aufgefundenen Spraydosen wurden sichergestellt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bislang unbekannt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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