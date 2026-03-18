Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korntal-Münchingen: Verkehrsunfall mit 30.000 Euro Sachschaden auf Parkplatz

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich durch eine Verwechslung von Gas- und Bremspedal ereignete sich am Dienstag (17.03.2026) gegen 15:00 Uhr ein Verkehrsunfall auf dem Parkplatz eines Discounters in der Zuffenhausener Straße in Korntal. Eine 82-jährige Mercedes-Lenkerin befuhr den Parkplatz des Supermarkts und beschleunigte plötzlich ihren Mercedes. Sie legte eine Strecke von etwa 30 Metern zurück und kollidierte daraufhin mit einem LKW, welcher sich an einer Ladesäule auf dem Parkplatz befand. Der LKW wurde durch die Kollision auf einen Poller geschoben, der dabei beschädigt wurde. Der 32-jährige LKW-Fahrer befand sich in der Nähe des LKW, konnte sich jedoch rechtzeitig in Sicherheit bringen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 30.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Führerschein der 82-Jährigen wurde beschlagnahmt. Gegen die Frau wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

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