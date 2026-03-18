Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Ehningen: 16 Jahre alter Leichtkraftrad-Lenker bei Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 1001 tödlich verletzt

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag (17.03.2026) ereignete sich gegen 16:10 Uhr auf der Kreisstraße 1001 (Maurener Straße) bei Ehningen ein folgenschwerer Verkehrsunfall. Ein 16 Jahre alter Lenker eines Leichtkraftrades befuhr die Kreisstraße 1001 von Holzgerlingen kommend in Fahrtrichtung Ehningen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam er mit seinem Zweirad in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn ab, wo er mit einem entgegenkommenden PKW VW einer 40-jährigen Frau kollidierte. Der 16-Jährige erlitt schwerste Verletzungen, denen er trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen wenig später an der Unfallstelle erlag. Die Insassen des VW blieben nach ersten Erkenntnissen unverletzt. An dem Zweirad entstand ein Sachschaden von rund 1.500 Euro, an dem VW wird der Sachschaden auf rund 20.000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde durch die zuständige Staatsanwaltschaft ein Gutachter bestellt. Die Kreisstraße 1001 wurde für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme bis zirka 20:00 Uhr vollständig gesperrt.

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