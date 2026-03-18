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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Mobiler Blitzer-Anhänger bei Unfallflucht beschädigt - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte zwischen Freitag (13.03.2026) 00:00 Uhr und Dienstag (17.03.2026) 10:35 Uhr eine in der Wilhelm-Haspel-Straße in Sindelfingen abgestellte mobile Geschwindigkeitsüberwachungsanlage. Der sogenannte Enforcement Trailer war am Fahrbahnrand positioniert. Vermutlich beim Vorbeifahren stieß der bislang noch unbekannte Verursacher gegen den Anhänger und machte sich anschließend aus dem Staub. Durch den Verkehrsunfall entstand an dem Anhänger ein Sachschaden von rund 4.000 Euro. Das Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031 697-0 oder E-Mail sindelfingen.prev@polizei.bwl.de, hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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