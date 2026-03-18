Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg-Höfingen: Zeugen zu Sachbeschädigung auf Sportplatz gesucht

Ludwigsburg (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu einer Sachbeschädigung auf einem Sportplatzgelände in der Straße "Am Wäschbach" in Höfingen machen können. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker fuhr zwischen Samstag (14.03.2026) 18:00 Uhr und Sonntag (15.03.2026)10:00 Uhr auf das Sportplatzgelände und beschädigte hierbei den Hybridrasen des Fußballfeldes. Des Weiteren wurden ein Geländer am Fußballfeld sowie ein Flutlichtmast beschädigt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von rund 10.000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich an das Polizeirevier Leonberg unter Tel. 07152 605-0 oder per E-Mail an leonberg.prev@polizei.bwl.de.

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