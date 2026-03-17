Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg-Eltingen: Verkehrsunfall in der Brennerstraße

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag (17.03.2026) gegen 01:15 Uhr ereignete sich in der Brennerstraße in Leonberg-Eltingen ein Verkehrsunfall. Ein 20-jähriger Opel-Lenker bog von der Leonberger Straße nach rechts in die Brennerstraße ab. Im dortigen Bereich befinden sich zwei Rechtsabbiegespuren, wobei es sich bei der rechten Spur um einen Busfahrstreifen handelt. Während der 20-Jährige ordnungsgemäß die linke der beiden Spuren nutzte, soll sich auf dem rechten Fahrstreifen ein bislang unbekannter LKW-Lenker befunden haben, welcher während dem Fahren leicht auf die linke Spur gekommen sein soll. Dies soll den 20-Jährigen dazu veranlasst haben, schlagartig nach links zu lenken. Er kam mutmaßlich aufgrund nicht an die Wetter- und Straßenverhältnisse angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern, wodurch sich sein Opel um 180 Grad drehte und schließlich mit einem am rechten Fahrbandrand parkenden VW kollidierte. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 6.500 Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamtinnen und Beamten mehrere Auffälligkeiten bei dem Opel-Fahrer fest und führten deshalb einen Vortest auf Betäubungsmittel durch. Der Text verlief positiv, woraufhin er sich einer Blutentnahme unterziehen musste. Darüber hinaus wurde auch sein Führerschein beschlagnahmt.

Das Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152 605-0 oder E-Mail: leonberg.prev@polizei.bwl.de, bittet nun insbesondere den unbekannten LKW-Fahrer und auch Zeugen, die Hinweise geben können, sich zu melden.

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