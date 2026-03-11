LPI-J: Großsuche nach 4-jährigem Junge
Eckartsberga (ots)
Gestern Abend bat ein Vater die Polizei um Hilfe, weil er seinen 4-jährigen Jungen nicht mehr finden konnte. Die beiden waren zusammen in einem Waldstück in der Nähe von Eckartsberga unterwegs, als der Junge weggelaufen ist. Die Polizei mobilisierte zahlreiche Kräfte auch aus dem benachbarten Bundesland Sachsen-Anhalt. Zudem wurde auch der Polizeihubschrauber angefordert. Dank der schnellen Hilfe konnte der Junge durch die Polizeikräfte innerhalb kürzester Zeit gefunden und dem Vater wohlbehalten übergeben werden.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell