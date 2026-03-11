Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Betrug nach vereinbarten Treffen

Weimar / Weimarer Land (ots)

Ein Mann aus dem Raum Weimar wurde Opfer eines mutmaßlichen Betruges nach einer im Internet vereinbarten Verabredung. Der Geschädigte hatte zuvor über eine Internetseite Kontakt zu zwei Frauen aufgenommen und ein Treffen an seiner Wohnanschrift vereinbart. Vor Ort wurden für einen mehrstündigen Zeitraum entsprechende Dienstleistungen vereinbart. Der Mann übergab den vereinbarten Betrag von 400 Euro im Voraus. Kurze Zeit später verließen die beiden Frauen jedoch die Örtlichkeit, ohne die vereinbarte Leistung zu erbringen. Als der Geschädigte dies bemerkte, waren die Frauen bereits verschwunden. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Betruges aufgenommen.

