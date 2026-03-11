PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Betrug nach vereinbarten Treffen

Weimar / Weimarer Land (ots)

Ein Mann aus dem Raum Weimar wurde Opfer eines mutmaßlichen Betruges nach einer im Internet vereinbarten Verabredung. Der Geschädigte hatte zuvor über eine Internetseite Kontakt zu zwei Frauen aufgenommen und ein Treffen an seiner Wohnanschrift vereinbart. Vor Ort wurden für einen mehrstündigen Zeitraum entsprechende Dienstleistungen vereinbart. Der Mann übergab den vereinbarten Betrag von 400 Euro im Voraus. Kurze Zeit später verließen die beiden Frauen jedoch die Örtlichkeit, ohne die vereinbarte Leistung zu erbringen. Als der Geschädigte dies bemerkte, waren die Frauen bereits verschwunden. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Betruges aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 11.03.2026 – 10:00

    LPI-J: Gefährliches Überholmanöver - Unfallverursacher flüchtet

    Weimar / Weimarer Land (ots) - Auf der B7 zwischen der Schwanseestraße in Weimar in Richtung Nohra kam es am Donnerstag zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr mit seinem Fahrzeug die Bundesstraße B7 aus Richtung Schwanseestraße kommend in Richtung Nohra. Kurz vor dem Überflieger setzte der Fahrer zu ...

    mehr
  • 11.03.2026 – 10:00

    LPI-J: Schneller Ermittlungserfolg dank internationaler Zusammenarbeit

    Weimar / Weimarer Land (ots) - Dank der engen grenzüberschreitenden Zusammenarbeit deutscher und tschechischer Polizeibehörden konnte das am Montag in Nohra gestohlene Lastkraftwagengespann, eine Sattelzugmaschine nebst Auflieger, schnell aufgefunden werden. Nachdem der Hersteller das entwendete Fahrzeug technisch orten konnte, führten entsprechende Hinweise die ...

    mehr
  • 11.03.2026 – 10:00

    LPI-J: Schulden führen zur Anzeige

    Saale-Holzland (ots) - Ein 37-jähriger Mann aus Hermsdorf meldete sich Dienstagabend bei der Polizei Saale-Holzland. Er habe sich bei einem 22-Jährigen Geld geliehen und bisher nicht zurückzahlen können. Aus diesem Grund drohte der 22-Jährige dem Mitteiler nun, um schneller an sein Geld zu gelangen. Ein Ermittlungsverfahren zur Klärung aller Tatumstände wurde eingeleitet. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren