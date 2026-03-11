Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Schneller Ermittlungserfolg dank internationaler Zusammenarbeit

Weimar / Weimarer Land (ots)

Dank der engen grenzüberschreitenden Zusammenarbeit deutscher und tschechischer Polizeibehörden konnte das am Montag in Nohra gestohlene Lastkraftwagengespann, eine Sattelzugmaschine nebst Auflieger, schnell aufgefunden werden. Nachdem der Hersteller das entwendete Fahrzeug technisch orten konnte, führten entsprechende Hinweise die Ermittler vor die Tore Prags. Dort gelang es tschechischen Polizeibeamten, das komplette Fahrzeuggespann zu sichern. Sie stellten außerdem fest, dass die ursprünglich angebrachten Kennzeichen bereits durch polnisch und tschechische Kennzeichen ersetzt worden - offenbar in dem Versuch, die Herkunft des Gespanns zu verschleiern. Personen konnten im Zusammenhang mit dem Fahrzeug vor Ort nicht festgestellt werden. Die weiteren Ermittlungen zu den Hintergründen des Diebstals sowie zu möglichen Tätern dauern derzeit an.

