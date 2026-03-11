PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Schneller Ermittlungserfolg dank internationaler Zusammenarbeit

Weimar / Weimarer Land (ots)

Dank der engen grenzüberschreitenden Zusammenarbeit deutscher und tschechischer Polizeibehörden konnte das am Montag in Nohra gestohlene Lastkraftwagengespann, eine Sattelzugmaschine nebst Auflieger, schnell aufgefunden werden. Nachdem der Hersteller das entwendete Fahrzeug technisch orten konnte, führten entsprechende Hinweise die Ermittler vor die Tore Prags. Dort gelang es tschechischen Polizeibeamten, das komplette Fahrzeuggespann zu sichern. Sie stellten außerdem fest, dass die ursprünglich angebrachten Kennzeichen bereits durch polnisch und tschechische Kennzeichen ersetzt worden - offenbar in dem Versuch, die Herkunft des Gespanns zu verschleiern. Personen konnten im Zusammenhang mit dem Fahrzeug vor Ort nicht festgestellt werden. Die weiteren Ermittlungen zu den Hintergründen des Diebstals sowie zu möglichen Tätern dauern derzeit an.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 11.03.2026 – 10:00

    LPI-J: Schulden führen zur Anzeige

    Saale-Holzland (ots) - Ein 37-jähriger Mann aus Hermsdorf meldete sich Dienstagabend bei der Polizei Saale-Holzland. Er habe sich bei einem 22-Jährigen Geld geliehen und bisher nicht zurückzahlen können. Aus diesem Grund drohte der 22-Jährige dem Mitteiler nun, um schneller an sein Geld zu gelangen. Ein Ermittlungsverfahren zur Klärung aller Tatumstände wurde eingeleitet. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

    mehr
  • 11.03.2026 – 10:00

    LPI-J: Streitigkeit führt zu Polizeieinsatz

    Jena (ots) - Eine Streitigkeit zwischen einem Mann und einer Frau löste Dienstagabend einen Polizeieinsatz in Jena Löbstedt aus. Nach ersten Angaben habe der Mann die Frau tätlich angegriffen und gegen eine Mauer gedrückt. Die hinzugerufenen Beamten konnten die Betreffenden Personen antreffen und befragen. Der 44-jährige Mann und die 38-jährige Frau gerieten aufgrund einer Meinungsverschiedenheit in einen ...

    mehr
  • 11.03.2026 – 10:00

    LPI-J: Falscher Fünfziger

    Jena (ots) - Beim Einzahlen seiner Tageseinnahmen stellte der Inhaber eines Geschäfts in der Jenaer Innenstadt fest, dass unbekannter Kunde mit Falschgeld bezahlt hat. Beim Geldzählen in der Bank fiel auf, dass es sich bei einem Fünfzigeuroschein um Falschgeld handelt. Die hinzugerufene Polizei hat den Schein beschlagnahmt und ein Ermittlungsverfahren zur Klärung weiterer Tatumstände eingeleitet. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren