Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Streitigkeit führt zu Polizeieinsatz

Jena (ots)

Eine Streitigkeit zwischen einem Mann und einer Frau löste Dienstagabend einen Polizeieinsatz in Jena Löbstedt aus. Nach ersten Angaben habe der Mann die Frau tätlich angegriffen und gegen eine Mauer gedrückt. Die hinzugerufenen Beamten konnten die Betreffenden Personen antreffen und befragen. Der 44-jährige Mann und die 38-jährige Frau gerieten aufgrund einer Meinungsverschiedenheit in einen lautstarken Streit, welcher in der Folge in einer Schubserei endete. Dabei wurde jedoch niemand verletzt sodass kein strafrechtlich relevantes Verhalten vorlag.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell