Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: LKW beschädigt Zaun

Saale-Holzland (ots)

Zu einer Unfallflucht durch einen LKW kam es Dienstagnachmittag in Bad Klosterlausnitz. Der LKW-Fahrer rangierte mit seinem Fahrzeug auf dem Gelände einer Tankstelle und kollidierte dabei mit einem Zaun einer angrenzenden Firma. Anschließend verließ der Fahrer ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern den Ereignisort. Ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

