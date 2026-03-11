LPI-J: LKW beschädigt Zaun
Saale-Holzland (ots)
Zu einer Unfallflucht durch einen LKW kam es Dienstagnachmittag in Bad Klosterlausnitz. Der LKW-Fahrer rangierte mit seinem Fahrzeug auf dem Gelände einer Tankstelle und kollidierte dabei mit einem Zaun einer angrenzenden Firma. Anschließend verließ der Fahrer ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern den Ereignisort. Ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht wurde eingeleitet.
