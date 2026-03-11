LPI-J: LKW beschädigt Zaun

Saale-Holzland (ots) - Zu einem ungewöhnlichen Wildunfall kam es Dienstagmoren im Bereich Nennsdorf. Ein PKW-Fahrer meldete der Polizei einen Zusammenstoß mit einem Dachs, der plötzlich die Fahrbahn querte. Anschließend entfernte sich der Dachs von der Unfallstelle. Wahrscheinlich um Beweismittel zu beseitigen, nahm der Dachs das Kennzeichen des Fahrzeugs mit. Dieses konnte durch die hinzugerufene Polizei später im Nahbereich festgestellt werden. Von dem diebischen ...

mehr