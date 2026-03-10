PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Jugendliche Moped-Fahrer angefahren

Schöten (ots)

Am gestrigen Montag, gegen 18:15 Uhr kam es zwischen Hermstedt und Schöten zu einem Verkehrsunfall. Als eine 53-jährige PKW-Fahrerin auf der Landstraße einen Fahrradfahrer und ein Moped überholen, wollte, drehte das Moped ohne Ankündigung auf der Straße. Obwohl die PKW-Fahrerin noch versuchte nach links auszuweichen, kam es zum Zusammenstoß. Die 15-jährige Moped-Fahrerin und ihre 17-jährige Beifahrerin stürzten und verletzten sich dabei glücklicherweise nur leicht. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt, waren aber noch fahrbereit. Der Fahrradfahrer wird gebeten sich als Zeuge bei der Polizeiinspektion Apolda zu melden (Tel.: 03644/541-0).

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

