PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugenaufruf

LPI-J: Zeugenaufruf
  • Bild-Infos
  • Download
  • Ein weiterer Medieninhalt

Jena (ots)

Am 06.03.2026 kam es in der Angergasse in Jena zu einem Diebstahl des gezeigten Fahrrades. Dieses stand am Tatort an einem Geländer. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein schwarzes Fahrrad Mountainbike der Marke "Compel", Typ "CRS 500".

Gesucht wird der Eigentümer dieses Fahrrades. Wer erkennt möglicherweise das Fahrrad als sein Eigentum oder kennt den Eigentümer?

Hinweise zu dem Eigentümer nimmt die Polizei Jena unter Angabe des Az.: 0057980/2026 unter der Telefonnummer 03641-81-0 oder E-Mail: id.lpi.jena@polizei.thueringen.de entgegen. Der Eigentümer sollte zudem über einen entsprechenden Eigentumsnachweis oder Bilder vom Fahrrad verfügen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 10.03.2026 – 10:15

    LPI-J: Heckenschere wird zur Tatwaffe

    Weimarer Land (ots) - Zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw kam es am Montag in Magdala. Ein Mann hatte seinen Pkw auf einen Feldweg in der Nähe seines Grundstücks abgestellt, während er Arbeiten auf seiner Pferdekoppel verrichtet. Währenddessen beobachtete er, wie eine Nachbarin sich seinem Fahrzeug näherte und mit einer Heckenschere am Heck des Pkw hantierte. Dabei entstand ein größerer Kratzer am Fahrzeug. Der ...

    mehr
  • 10.03.2026 – 10:15

    LPI-J: Ladendiebe geschnappt

    Weimar (ots) - Am Montagnachmittag begaben sich zwei Männer in einen Baumarkt in Weimar. Hier entnahmen sie verschiedenste Werkzeuge aus den Auslagen und verstauten diese nach und nach in ihrer Kleidung. Die Handlungen konnten durch einen Zeugen beobachtet werden, welcher geistesgegenwärtig einen Mitarbeiter informierte. Dieser sprach die beiden Männer an und sie gaben tatsächlich bereitwillig ihre Beute im Wert von fast 900 Euro heraus. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

    mehr
  • 10.03.2026 – 10:15

    LPI-J: Fahrrad ohne Führerschein geführt

    Saale-Holzland (ots) - Ein E-Bike, welches zusätzlich mit einem Gashahn versehen war, stellten die Beamten Montagmittag in Eisenberg fest. Das umgebaute Fahrrad erreicht ohne den Einsatz von Muskelkraft eine Geschwindigkeit von bis zu 37 km/h. Somit benötigt das Fahrzeug einen Versicherungsschutz und darf nur mit einer entsprechenden Fahrerlaubnis geführt werden. Der 38-jährige Fahrzeugführer konnte beides nicht ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren