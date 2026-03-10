LPI-J: Zeugenaufruf

Landespolizeiinspektion Jena

Jena (ots)

Am 06.03.2026 kam es in der Angergasse in Jena zu einem Diebstahl des gezeigten Fahrrades. Dieses stand am Tatort an einem Geländer. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein schwarzes Fahrrad Mountainbike der Marke "Compel", Typ "CRS 500".

Gesucht wird der Eigentümer dieses Fahrrades. Wer erkennt möglicherweise das Fahrrad als sein Eigentum oder kennt den Eigentümer?

Hinweise zu dem Eigentümer nimmt die Polizei Jena unter Angabe des Az.: 0057980/2026 unter der Telefonnummer 03641-81-0 oder E-Mail: id.lpi.jena@polizei.thueringen.de entgegen. Der Eigentümer sollte zudem über einen entsprechenden Eigentumsnachweis oder Bilder vom Fahrrad verfügen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell