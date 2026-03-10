PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ladendiebe geschnappt

Weimar (ots)

Am Montagnachmittag begaben sich zwei Männer in einen Baumarkt in Weimar. Hier entnahmen sie verschiedenste Werkzeuge aus den Auslagen und verstauten diese nach und nach in ihrer Kleidung. Die Handlungen konnten durch einen Zeugen beobachtet werden, welcher geistesgegenwärtig einen Mitarbeiter informierte. Dieser sprach die beiden Männer an und sie gaben tatsächlich bereitwillig ihre Beute im Wert von fast 900 Euro heraus.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 10.03.2026 – 10:15

    LPI-J: Fahrrad ohne Führerschein geführt

    Saale-Holzland (ots) - Ein E-Bike, welches zusätzlich mit einem Gashahn versehen war, stellten die Beamten Montagmittag in Eisenberg fest. Das umgebaute Fahrrad erreicht ohne den Einsatz von Muskelkraft eine Geschwindigkeit von bis zu 37 km/h. Somit benötigt das Fahrzeug einen Versicherungsschutz und darf nur mit einer entsprechenden Fahrerlaubnis geführt werden. Der 38-jährige Fahrzeugführer konnte beides nicht ...

    mehr
  • 10.03.2026 – 10:15

    LPI-J: Berauschte Autofahrt

    Saale-Holzland (ots) - Durch die Beamten der PI Saale-Holzland wurde Montagmorgen eine Verkehrskontrolle mit einem 43-jährigen Fahrzeugführer durchgeführt. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest zeigte, dass der Mann kürzlich Cannabis konsumiert haben muss. Zur Feststellung der genauen Konzentration des Wirkstoffes im Blut wurde der Fahrzeugführer zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Ihn erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige sowie ein Fahrverbot. ...

    mehr
  • 10.03.2026 – 10:15

    LPI-J: Feuchte Banditen

    Saale-Holzland (ots) - Ein Wochenendausflug mit einem unschönen Ende erwartete die Bewohner eines Einfamilienhauses in Großlöbichau Montagmorgen. Zuhause angekommen stellten sie fest, dass in ihr Haus eingebrochen wurde. Die unbekannten Täter nutzten die Abwesenheit der Bewohner um das gesamte Haus nach Wertsachen zu durchwühlen. Nachdem sie den Kellerbereich unter Wasser setzten, entfernten sie sich mit einem Beutegut von über 1500 Euro. Ein Ermittlungsverfahren wegen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren