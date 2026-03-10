Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ladendiebe geschnappt

Weimar (ots)

Am Montagnachmittag begaben sich zwei Männer in einen Baumarkt in Weimar. Hier entnahmen sie verschiedenste Werkzeuge aus den Auslagen und verstauten diese nach und nach in ihrer Kleidung. Die Handlungen konnten durch einen Zeugen beobachtet werden, welcher geistesgegenwärtig einen Mitarbeiter informierte. Dieser sprach die beiden Männer an und sie gaben tatsächlich bereitwillig ihre Beute im Wert von fast 900 Euro heraus.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell