LPI-J: Berauschte Autofahrt
Saale-Holzland (ots)
Durch die Beamten der PI Saale-Holzland wurde Montagmorgen eine Verkehrskontrolle mit einem 43-jährigen Fahrzeugführer durchgeführt. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest zeigte, dass der Mann kürzlich Cannabis konsumiert haben muss. Zur Feststellung der genauen Konzentration des Wirkstoffes im Blut wurde der Fahrzeugführer zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Ihn erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige sowie ein Fahrverbot.
