Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Beleidigung wegen Migrationshintergrund

Jena (ots)

Eine Gruppierung von drei Frauen im Alter von 32-33 Jahren spazierte Montagnachmittag am Wenigenjenaer Ufer entlang. Ein ihn entgegenkommender 42-jähriger Mann beleidigte die drei Damen ohne ersichtlichen Grund. Der negative Inhalt der Beleidigung bezog sich zum einen auf ihren Migrationshintergrund und zum anderen war er sexuell abwertend. Die hinzugerufenen Beamten konnten den Täter vor Ort feststellen. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Beleidigung.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

