LPI-J: Fahrrad ohne Führerschein geführt

Saale-Holzland (ots) - Ein Wochenendausflug mit einem unschönen Ende erwartete die Bewohner eines Einfamilienhauses in Großlöbichau Montagmorgen. Zuhause angekommen stellten sie fest, dass in ihr Haus eingebrochen wurde. Die unbekannten Täter nutzten die Abwesenheit der Bewohner um das gesamte Haus nach Wertsachen zu durchwühlen. Nachdem sie den Kellerbereich unter Wasser setzten, entfernten sie sich mit einem Beutegut von über 1500 Euro. Ein Ermittlungsverfahren wegen ...

mehr