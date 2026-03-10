LPI-J: Fahrrad ohne Führerschein geführt
Saale-Holzland (ots)
Ein E-Bike, welches zusätzlich mit einem Gashahn versehen war, stellten die Beamten Montagmittag in Eisenberg fest. Das umgebaute Fahrrad erreicht ohne den Einsatz von Muskelkraft eine Geschwindigkeit von bis zu 37 km/h. Somit benötigt das Fahrzeug einen Versicherungsschutz und darf nur mit einer entsprechenden Fahrerlaubnis geführt werden. Der 38-jährige Fahrzeugführer konnte beides nicht vorweisen. Ihn erwartet nun unteranderem eine Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell