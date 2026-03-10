Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: LKW zusammengesetzt und Flucht ergriffen

Weimar / Weimarer Land (ots)

Im Landkreis Weimarer Land beschäftigt sich die Polizei derzeit mit zwei mutmaßlich zusammenhängenden Diebstahlsdelikten einer Sattelzugmaschine und eines Sattelaufliegers.

So war kurz nach 00:00 Uhr am 09.03.2026 im Nahbereich einer Tankstelle in Grammetal ein Sattelauflieger der Marke Schmitz Cargobull mit niederländischen Kennzeichen entwendet worden. Der Auflieger mit der Aufschrift "Heisterkamp Trailer Rental" und blauer Folierung hatte einen geschätzten Wert von rund 30.000 Euro.

Kurios: kurz zuvor entwendeten ebenfalls noch unbekannte Täter in Grammetal eine Sattelzugmaschine der Marke Volvo im Wert von ca. 125.000 Euro. Die beiden "Puzzleteile" wurden danach mit hoher Wahrscheinlichkeit miteinander verbunden und die Täter konnten so mit einer Zugmaschine und einem Auflieger vom Tatort fliehen.

Die Kriminalpolizei Weimar hat umfangreiche Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen um Hinweise (03643 882-0 sowie KPS.Weimar@polizei.thueringen.de).

