LPI-J: Unfallflucht
Apolda (ots)
Im Parkhaus in der Bernhard-Prager-Gasse in Apolda kam es gestern Nachmittag zu einem Parkplatzrempler. Ein 86-jähriger Mann ist hier beim rückwärts Ausparken gegen einen anderen PKW gefahren. Anschließend hat der 86-Jährige die Unfallstelle unerlaubterweise verlassen. Zeugen konnten den Unfall beobachten, so dass die hinzugerufene Polizei den Unfallverursacher an seiner Wohnanschrift antreffen konnte und eine Anzeige wegen Fahrerflucht erstattete.
