LPI-J: Unfallflucht

Weimarer Land (ots) - Zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw kam es am Montag in Magdala. Ein Mann hatte seinen Pkw auf einen Feldweg in der Nähe seines Grundstücks abgestellt, während er Arbeiten auf seiner Pferdekoppel verrichtet. Währenddessen beobachtete er, wie eine Nachbarin sich seinem Fahrzeug näherte und mit einer Heckenschere am Heck des Pkw hantierte. Dabei entstand ein größerer Kratzer am Fahrzeug. Der ...

