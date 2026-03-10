PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfallflucht

Apolda (ots)

Im Parkhaus in der Bernhard-Prager-Gasse in Apolda kam es gestern Nachmittag zu einem Parkplatzrempler. Ein 86-jähriger Mann ist hier beim rückwärts Ausparken gegen einen anderen PKW gefahren. Anschließend hat der 86-Jährige die Unfallstelle unerlaubterweise verlassen. Zeugen konnten den Unfall beobachten, so dass die hinzugerufene Polizei den Unfallverursacher an seiner Wohnanschrift antreffen konnte und eine Anzeige wegen Fahrerflucht erstattete.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

