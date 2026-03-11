PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Diebischer Dachs

Saale-Holzland (ots)

Zu einem ungewöhnlichen Wildunfall kam es Dienstagmoren im Bereich Nennsdorf. Ein PKW-Fahrer meldete der Polizei einen Zusammenstoß mit einem Dachs, der plötzlich die Fahrbahn querte. Anschließend entfernte sich der Dachs von der Unfallstelle. Wahrscheinlich um Beweismittel zu beseitigen, nahm der Dachs das Kennzeichen des Fahrzeugs mit. Dieses konnte durch die hinzugerufene Polizei später im Nahbereich festgestellt werden. Von dem diebischen Dachs fehlte jede Spur. Am PKW entstand ein Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

