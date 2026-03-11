LPI-J: Unachtsamkeit führt zu Verletzungen
Jena (ots)
Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Moped und einem PKW kam es Dienstagnachmittag in Jena Nord. Ein 52-jähriger PKW Fahrer befuhr die Camburger Straße und wollte nach links abbiegen. Der hinter ihm fahrende 15-jährige Mopedfahrer übersah, scheinbar aus Unachtsamkeit, den Abbiegevorgang und fuhr auf den PKW auf. In der Folge stürzte der Jugendliche und stieß gegen ein hinter ihm stehendes Moped eines 16-Jährigen, welcher ebenfalls zu Fall kam. Beide Mopedfahrer wurden durch den Sturz leicht verletzt und durch einen hinzugerufenen RTW medizinisch versorgt.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell