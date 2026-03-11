PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Schulden führen zur Anzeige

Saale-Holzland (ots)

Ein 37-jähriger Mann aus Hermsdorf meldete sich Dienstagabend bei der Polizei Saale-Holzland. Er habe sich bei einem 22-Jährigen Geld geliehen und bisher nicht zurückzahlen können. Aus diesem Grund drohte der 22-Jährige dem Mitteiler nun, um schneller an sein Geld zu gelangen. Ein Ermittlungsverfahren zur Klärung aller Tatumstände wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

