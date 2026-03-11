LPI-J: Schulden führen zur Anzeige

Jena (ots) - Beim Einzahlen seiner Tageseinnahmen stellte der Inhaber eines Geschäfts in der Jenaer Innenstadt fest, dass unbekannter Kunde mit Falschgeld bezahlt hat. Beim Geldzählen in der Bank fiel auf, dass es sich bei einem Fünfzigeuroschein um Falschgeld handelt. Die hinzugerufene Polizei hat den Schein beschlagnahmt und ein Ermittlungsverfahren zur Klärung weiterer Tatumstände eingeleitet. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena ...

