LPI-J: Schulden führen zur Anzeige
Saale-Holzland (ots)
Ein 37-jähriger Mann aus Hermsdorf meldete sich Dienstagabend bei der Polizei Saale-Holzland. Er habe sich bei einem 22-Jährigen Geld geliehen und bisher nicht zurückzahlen können. Aus diesem Grund drohte der 22-Jährige dem Mitteiler nun, um schneller an sein Geld zu gelangen. Ein Ermittlungsverfahren zur Klärung aller Tatumstände wurde eingeleitet.
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell