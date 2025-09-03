PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Hauptbahnhof Münster - Bundespolizei stellt Messer und Schlagstock bei 16-Jährigem sicher

Münster (ots)

Einsatzkräfte der Bundespolizei haben am Dienstagnachmittag (2. September) ein Messer und einen Schlagstock bei einem 16-jährigen Jungen sichergestellt.

Im Rahmen einer Personenkontrolle im Hauptbahnhof durchsuchten die Polizisten den Jugendlichen und fanden das Messer und den Schlagstock in der Kleidung des Jungen. Weiterhin war er im Besitz eines Deutschlandtickets mit fremden Personalien. Ermittlungen ergaben, dass das Ticket zur Fahndung ausgeschrieben ist und aus einem Diebstahl stammt.

Alle Gegenstände wurden sichergestellt.

Ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wurde eingeleitet. Die Ermittlungen zum gestohlenen Deutschlandticket dauern an.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Bundespolizeiinspektion Münster
Pressestelle
Roger Schlächter
Telefon: 0251 97437 -1011 (oder -0)
E-Mail: presse.ms@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW

Internet: www.bundespolizei.de

Bahnhofstr. 1
48143 Münster

