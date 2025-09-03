Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Hauptbahnhof Münster - Bundespolizei stellt Messer und Schlagstock bei 16-Jährigem sicher

Bild-Infos

Download

Münster (ots)

Einsatzkräfte der Bundespolizei haben am Dienstagnachmittag (2. September) ein Messer und einen Schlagstock bei einem 16-jährigen Jungen sichergestellt.

Im Rahmen einer Personenkontrolle im Hauptbahnhof durchsuchten die Polizisten den Jugendlichen und fanden das Messer und den Schlagstock in der Kleidung des Jungen. Weiterhin war er im Besitz eines Deutschlandtickets mit fremden Personalien. Ermittlungen ergaben, dass das Ticket zur Fahndung ausgeschrieben ist und aus einem Diebstahl stammt.

Alle Gegenstände wurden sichergestellt.

Ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wurde eingeleitet. Die Ermittlungen zum gestohlenen Deutschlandticket dauern an.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell